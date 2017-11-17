Происшествия |

Сегодня в Риге, в Пардаугаве столкнулись военный грузовой автомобиль и легковая машина, сообщили в Госполиции.

ДТП произошло около 15 часов, в аварии никто не пострадал.

В Минобороны подтвердили, что в происшествии пострадал автомобиль Национальных вооруженных сил. В данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП.