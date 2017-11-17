Пардаугава: грузовик латвийской армии столкнулся с легковой машиной (2)
Происшествия | 17 ноября 2017 года, 18:18
Сегодня в Риге, в Пардаугаве столкнулись военный грузовой автомобиль и легковая машина, сообщили в Госполиции.
ДТП произошло около 15 часов, в аварии никто не пострадал.
В Минобороны подтвердили, что в происшествии пострадал автомобиль Национальных вооруженных сил. В данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП.
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От удара отвалилиась шпатлёвка и стали видны проржавевшие дыры.
Легковой автомобиль в аварии не пострадал
ЗЫ: Секонд-хенд наци-анальных вооруженных дерьмом, сил.
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И, похоже, жителям Латвии уже скоро будет «очень, очень тяжело». Так считает премьер-министр Латвии Марис Кучинскис
Но, готов ли признаться сам Кучинскис(енотыба) в своих проступках и собственном вранье народу Латвии?
В этом году расходы правительства составляют 7,49 млн евро, а в 2018 году они запланированы в размере 9,07 млн. евро.