Происшествия |

В ночь на пятницу из машины жительницы Риги были украдены 20 комплектов постельного белья. Об этом написала в социальной сети Facebook сама пострадавшая Эвелина Кортез, которая указала, что заявление уже подано в полицию.

Кроме того, женщина написала в комментариях к посту, что догадывается, кто это сделал - ее бывший муж, который таким образом пытается ей отомстить за то, что она бросила его.

По словам женщины, она склонна так считать, потому что в машине осталось много ценных вещей, ну а кроме того, ее бывший муж угрожал "уничтожить ее бизнес". В полиции женщине также сообщили, что этот варварский поступок не похож на "почерк" наркоманов и все это действительно похоже на инсценировку .

"Сегодня ночью была ограблена моя машина и украдены 20 комплектов белья постельного!!! Если вдруг вам будут предлагать комплекты таких расцветок как на фото, кто то кроме Evelina Cortez, прошу вас дать знать! Я знаю кто это сделал и сейчас у этого человека стоят объявления с другими комплектами, но помимо этого в личку он может предложить эти расцветки! Дело в полицию уже заведено! Краденное покупать незаконно! Прошу сообщить сюда или по номеру 29999710", - сказано в сообщении.

Друзья и знакомые стали выражать сочувствие и сожаление по поводу произошедшего, а кто-то указал, что в машине оставлять ничего нельзя.