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Вчера в результате пожара в Лиепае погиб один человек, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В 13.15 ГПСС получила вызов в двухэтажный жилой дом на бульваре Атмодас. Из окон на первом этаже вырывалось пламя.

Пожарные спасли одного человека, который был передан на попечение медиков, а пять человек эвакуировались из здания собственными силами еще до прибытия ГПСС. Сотрудники пожарной службы вынесли из горящего здания еще одного пострадавшего, и врачи констатировали, что он мертв.

Пожар, площадь которого составила 10 кв.м, был ликвидирован через два часа.

Всего вчера в ГПСС поступило 19 вызовов на пожары.

Фото: pexels.com