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Литовские полицейские в ходе проверки легкового автомобиля нашли в ней 100 килограмм гашиша с общей ценностью на "черном рынке" около миллиона евро. Наркотики планировалось везти через Латвию в Россию, сообщают литовские правоохранительные органы. Об этом пишет Latvijas Avīze.

Гашиш был найден во время операции специальных подразделений полиции недалеко от Утены, города на северо-востоке Литвы. Автомобиль Volvo S80, в котором были найдены наркотики, был специально обустроена для контрабанды такого рода.

В связи со случившимся были задержаны двое подозреваемых, у которых уже есть предыдущая судимость.

Расследование дела ведут следователи отделения по организованным преступлениям и коррупции прокураторы вильнюсского округа.

Если суд признает задержанных виновными, им может грозить от 10 до 15 лет тюремного срока.

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