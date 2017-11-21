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Врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы спасли жизнь пациента, который случайно распилил себе бедро дисковой пилой до самой кости, пишет nra.lv .

Несчастный случай произошел, когда 36-летний мужчина занимался ремонтом на чердаке своего дома.

После того как у пострадавшего началось сильное кровотечение, он из последних сил выбрался во двор, где потерял сознание. К счастью, у него в тот день гостил отец, который незамедлительно вызвал бригаду Службы неотложной медицинской помощи. Мужчину доставили в приемную клинику пациентов Восточной больницы.

Хирурги после осмотра травмы констатировали серьезные повреждения. На внутренней стороне бедра у пациента были перерезаны практически все мускулы вплоть до кости. Также дисковая пила полностью порлвала и серьезно повредила бедренную артерию, которая снабжает кровью всю ногу. Затронута была и глубокая вена. Чтобы спасти жизнь мужчине были приглашены многие специалисты - анестезиолог-реаниматолог Салли Мелдере, сосудистый хирург Артур Лигерс и микрохирург Нонна Томишева.

Поскольку пациент потерял много крови, во время операции ему провели переливание. Чтобы сохранить по возможности больше кровяных клеток самого мужчины, для переливания использовали очищенную специального аппаратурой кровь самого пострадавшего.

После операции рана заживала успешно и выздоровление пациента прошло без осложнений. Уже через несколько дней после операции мужчина поднялся на ноги и сделал первые шаги. Через неделю после несчастного случая он сам отправился домой.

Врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы призывают людей быть осторожными, работая с различной техникой, а также все время следовать инструкции.

Ранее, микрохирурги Рижской восточной клинической университетской больницы реплантировали оторванную шлюзовым механизмом руку 47-летнего мужчины, которую он же сам вытащил из воды.

Фото: pixabay.com