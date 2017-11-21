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Вчера в Тукумсской области во время аварии погиб восьмилетний мальчик. Об этом сообщает Управление земгальского региона Госполиции, пишет nra.lv .

Несчастный случай произошел около 17:20 на дороге Тукумс-Кулдига. Volkswagen Golf занесло на повороте, транспортное средство съехало с дороги и врезалось в дерево. В ходе аварии травмы получили девочки 2003 и 2012 года рождения, а восьмилетний мальчик скончался. За рулем был водитель 1975 года рождения.

Полиция начала криминальный процесс и сейчас выясняет обстоятельства случившегося.

Вчера в Латвии было зарегистрировано 38 аварий, в которых пострадали семь человек, а в неком происшествии в Земгале умер один человек.