Происшествия |

18 ноября в Рижский Земгальский участок с заявлением обратились две девушки и юноша, сообщив, что в Риге, в Пардаугаве в душевой университетского общежития их снимал некий молодой мужчина. Об этом Госполиция сообщает на своей странице в Facebook.

В заявлениях студенты указали, что около 12 часов дня мылись в душе и заметили мужчину, который втихаря снимал их на телефон. Когда виновник понял, что его заметили, он скрылся.

Стражи порядка участка "Земгале" приехали в общежитие, где в административном порядке задержали 20-летнего иностранного гражданина, который также учится в этом ВУЗе. Молодого человека доставили в полицейский участок для дачи показаний. Он признался, что снял четыре видео-материала, которые никому не отсылал и нигде не публиковал.

Также юноша сказал, что не может объяснить причины своего поведения и о содеянном жалеет.

Проверив телефон молодого человека, полицейские убедились, что там имеется видео снятое в душе, на котором видны голые люди.

В связи со случившимся начато административное дело по 167 статье административного кодекса - мелкое хулиганство. За такое нарушение назначают штраф в размере от 70 до 500 евро.

Стражи порядка также призвали других людей, которые пострадали от подобного хулиганства звонить по телефонам 67500700 и 110 или обращаться с заявлениями в участок "Земгале" по адресу ул. Алисес 3а.

Фото: pexels.com