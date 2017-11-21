Происшествия |

21 ноября, около 01:00 к сотрудником Центрального управления Рижской муниципальной полиции обратился некий мужчина, который рассказал, что к одному из объектов Staro Rīga подошел немецко-говорящий турист и справил свою нужду на световую инсталляцию. Об этом пишет nra.lv .

Работник фестиваля указал направление, в котором правонарушитель скрылся вместе с попутчиками.

Через некоторое время туристов догнали и задержали. Очевидец опознал виновника. В ходе разговора мужчина объяснил, что не знал о таком запрете, заявив, что у него на родине можно ходить в туалет на улице. Туристу составлен административный протокол и назначен штраф в размере 40 евро, который он оплатил банковской картой прямо на месте.