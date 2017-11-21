Турист справил нужду на один из объектов Staro Rīga (6)
Происшествия | 21 ноября 2017 года, 13:45
21 ноября, около 01:00 к сотрудником Центрального управления Рижской муниципальной полиции обратился некий мужчина, который рассказал, что к одному из объектов Staro Rīga подошел немецко-говорящий турист и справил свою нужду на световую инсталляцию. Об этом пишет nra.lv .
Работник фестиваля указал направление, в котором правонарушитель скрылся вместе с попутчиками.
Через некоторое время туристов догнали и задержали. Очевидец опознал виновника. В ходе разговора мужчина объяснил, что не знал о таком запрете, заявив, что у него на родине можно ходить в туалет на улице. Туристу составлен административный протокол и назначен штраф в размере 40 евро, который он оплатил банковской картой прямо на месте.
А и правильно сделал. На этих праздниках была реальная катастрофа с общественными туалетами. Все бесплатные закрыты по техническим причинам. К пластиковым будкам очередь,как в мавзолей. После часа поисков, я тоже уже не парился ....
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Током не ударило? А то по обугленному писюну можно было найти.
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"В ходе разговора мужчина объяснил, что не знал о таком запрете, заявив, что у него на родине можно ходить в туалет на улице." На улице, на свои памятники и инсталяции господа из Германии тоже писиют ?! Толерантненько 40 евро, господа из англии до 300 евро штраф получают за то же самое.
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