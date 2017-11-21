Происшествия |

65-летняя рижанка Людмила Зверева пропала 17 ноября в микрорайоне Плявниеки. По словам близких, в пятницу, 17 ноября 2017 года около 8 часов вечера она вышла из дома и ушла в неизвестном направлении, сообщает поисковая организация Bezvests.lv.

Последний раз в день пропажи её видела дочь, около 15.30. Последний разговор по телефону с дочерью был около 19.00. Последнее сообщение Людмила отправила дочери в 19:41 с просьбой пока ей не звонить, потому что идёт на прогулку. Женщина испытывает проблемы с ориентацией на местности.

При себе у пропавшей были ключи от квартиры - два стандартных ключа из белого металла: один круглый и один квадратный на белом пластмассовом карабине с зелёным фрагментом на конце. Другие личные вещи - телефон, очки, документы, кошелёк - оставлены дома.

В этот день никому из знакомых с мобильного больше не звонила. Возможно, направилась в лес.

ПРИМЕТЫ: Рост 165 см, вес 70-75 кг, среднего телосложения. Как была одета, достоверно неизвестно, предположительно - в чёрные шерстяные брюки, чёрные полусапожки, возможно, светло-коричневое болоньевое пальто.

Всех, у кого есть информация, которая может помочь в поисках пропавшей пенсионерки, просим звонить по телефону - 110 в полицию или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.