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Государственная полиция на прошлой неделе получила информацию о неизвестном мужчине, который в Адажи перед 10-летней девочкой обнажил свои половые органы.

Проведя следственные работы, полицейские установили вероятного виновника преступных деяний – им оказался мужчина, 1948 года рождения. Он был задержан. По факту начат уголовный процесс.

Сейчас полиция выясняет возможную причастность мужчины к другим подобного рода преступлениям по отношению к несовершеннолетним.

Как сообщила сегодня Госполиция, инцидент произошел 15 ноября, когда некий мужчина оголил свои детородные органы перед проходившей мимо него малолетней девочки. При этом в момент преступного деяния поблизости никого не было.

Как установила полиция, инцидент случился в тот момент, когда 10-летняя девочка шла после школы домой. О том, что случилось с дочерью, в полицию сообщила ее мать.

По факту было начато расследование, в ходе которого через пару дней, 17 ноября, удалось задержать 69-летнего подозреваемого. Ранее мужчина в поле зрения полиции не попадал.

Проведя обыск по месту жительства мужчины, полицейские изъяли компьютер и мобильный телефон. Также была изъята одежда, в которой мужчина совершил преступное деяние.

У полиции имеются подозрения, что задержанный может быть причастен к другим подобного рода преступлениям по отношению к малолетним девочкам и сейчас эти данные сейчас проверяются.

За подобное преступление виновный может понести наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Суд отказался применить к подозреваемому меру пресечения в виде ареста, поэтому к нему применена мера, не связанная с лишением свободы.