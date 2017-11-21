Происшествия |

30 летний рижанин Вадим Воронов (1987 года рожд.), по словам близких, 17 ноября 2017 года ушел из дома в микрорайоне Пувциемс (улица Дзелзавас) в эмоционально нестабильном состоянии, не взяв с собой ни документов, ни личных вещей, кроме мобильного телефона и наушников (черных, беспроводных), сообщает Bezvests.lv.

Активно общается с окружающими. Последний раз в день пропажи встречался с другом в Ильгуциемсе, около 17 часов. За день до этого - 16 ноября - был в центре Риги, в фотосалоне. О своих дальнейших планах никого не информировал, никому не звонил и домой до сих пор не вернулся. Телефон отключен с первого дня пропажи.

ПРИМЕТЫ: Рост 190 см, спортивного телосложения. Волосы черные, коротко стриженые. Возможно, отросла щетина. Был одет в голубую куртку с капюшоном 4F, потертые джинсы, в светло-серую шапку (с голубой подкладкой), на ногах черные кроссовки Reebok в цветную крапинку. На мизинце серебряное кольцо-печатка с рисунком. На правой щеке небольшая светлая родинка.

Всех, у кого есть информация, которая может помочь в поисках пропавшего мужчины, просим звонить по телефону - 110 в полицию или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.