Происшествия |

С заявлениями в рижское отделение Госполиции Земгальского предместья 18 ноября обратились две иностранные студентки и один студент, сообщившие, что в Риге, в общежитии высшей школы в Пардаугаве, в душе общего пользования их снимал на камеру некий молодой человек.

Студенты в заявлении указали, что они около 12 часов дня мылись в душевой общежития и заметили мужчину, который вел скрытую съемку на свой телефон. Поняв, что его застали врасплох, мужчина убежал.

Полицейские прибыли в общежитие учебного заведения, где в административном порядке задержали 20-летнего иностранного гражданина, который также учится в этой школе.

Молодой человек был доставлен в полицейский участок для дачи объяснений.

Он рассказал, что снял четыре видеоролика, которые никому не отсылал и нигде не публиковал. Также парень признался, что не может обяснить, почему он это делал и о содеянном сожалеет.

Проверив содержимое телефона, полицейские убедились, что в нем действительно есть снятые в душе материалы, где видны обнаженные люди.

В связи с произошедшим начато административное делопроизводство по 167 пункту Административного кодекса ЛР - о мелком хулиганстве. За такое правонарушение грозит штраф - от 70 до 500 евро.

Возможно есть и другие студенты, пострадавшие от действий молодого человека, поэтому их призывают звонить по телефонам 67500700, 110 или обращаться с заявлением в полицейский участок на улице Алисес, 3а.