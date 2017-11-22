Происшествия |

Руководство Лиепайского автобусного парка дисциплинарно наказало шофера автобуса, курсирующего по маршруту "Айзпуте — Лиепая", пишет журнал Kas Jauns.

Водитель решил не выполнять заданный маршрут до конца и высадил последнего пассажира — девочку-подростка — на остановке возле завода Liepajas Metalurgs. Плачущую на остановке девочку около 22:00 заметила лиепайчанка Эвита Кристиана Цеймере. Девочка ей объяснила, что водитель заставил ее выйти из автобуса, так как она была единственным и последним пассажиром, которой надо было ехать до конечной остановки - Площади куршей в Лиепае. Она также рассказала, что только этой осенью переехала в Лиепаю на учебу в Лиепайском государственном техникуме и в географии города пока полностью не разбирается.

Эвита после этой встречи разместила на своей странице в Facebook пост, в котором рассказала о случившемся и выразила свое недовольство действиями водителя.

"Публичное "фу" шоферу Лиепайского автобусного парка, которому сегодня вечером надо было ехать через Дуналку до Площади куршей в Лиепае. Вместо этого он девочку высадил у металурга, заявив, что ему нет смысла с одним пассажиром ехать до центра. Бедный ребенок совсем один в чужом городе, в десять часов вечера, в темноте, не в самом оживленном месте города, сидит на остановке и плачет. Где совесть шофера?! С этим ребенком незнамо что могло случиться, если бы мы с мужем в это время не гуляли с собакой. Такая злость пробирает в такие моменты за безответственность и полное отсутсвие сопереживания в обществе!", - написала женщина.

Руководство Лиепайского автобусного парка узнало о произошедшем из соцсетей и выснило его обстоятельство. Водитель автобуса признался, что 19 ноября, выполняя рейс, решил не ехать до конечной, а единственную пассажирку высадить у завода Liepajas Metalurgs.

Глава Лиепайского автобусного парка Леонидс Кронгорнс принес извинения девочке и поблагодарил бдительную лиепайчанку Цеймере.

Напомним, что летом этого года другой водитель Лиепайского автобусного парка высадил 5-летнего Ивана Берладина в Дубени, не сообщив об этом полиции. Только спустя 10 дней в результате масштабных поисков с привлечением полиции, армии и волонтеров тело мальчика нашли в лесном массиве.

Фото: pixabay.com