Новые фоторадары собирают "улов лихачей" (10)

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Происшествия | 22 ноября 2017 года, 19:04

Новые фоторадары, установленные на дорогах Латвии во вторник, 21 ноября, уже собирают свой "улов лихачей". Так, в первый день установки, около 10:57, в Салацгривской волости, на 72 км автодороги Рига-Айнажи мчался с превышением разрешенной скорости на 58 км/ч водитель Porsche Panamera Turbo.

"Новые фоторадары в действии! Уже в первый день зафиксирован нарушитель скорости - некий водитель машины Porsche Panamera Turbo, который вместо 90 км в час мимо радара промчался со скоростью 148 км/ч", - сказано в сообщении полиции.

Полиция напоминает, что за существенное превышение скорости от 51 до 60 км/ч предусмотрен штраф от 240 до 360 евро.

Со вторника, 21 ноября надзор за дорожным движением в дополнение к стационарным фоторадарам будут помогать осуществлять 12 новых передвижных фоторадаров, сообщили в Госполиции.

Комментарии 10
Veniamin Harcenko1 час назад
Панамера с такой скоростью стоит.
А мчится он когда 280!!!
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Varya Kosporenko1 час назад
У нас каа всегда!! Собирают улов!
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wolf1 час назад
Na radarah vi pidori dolgo ne prozhivjote gotovtesj ne toljko u americosov pisju sosatj , no vas bezzubih ejo i griztj zastavjat
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