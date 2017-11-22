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Новые фоторадары, установленные на дорогах Латвии во вторник, 21 ноября, уже собирают свой "улов лихачей". Так, в первый день установки, около 10:57, в Салацгривской волости, на 72 км автодороги Рига-Айнажи мчался с превышением разрешенной скорости на 58 км/ч водитель Porsche Panamera Turbo.

"Новые фоторадары в действии! Уже в первый день зафиксирован нарушитель скорости - некий водитель машины Porsche Panamera Turbo, который вместо 90 км в час мимо радара промчался со скоростью 148 км/ч", - сказано в сообщении полиции.

Полиция напоминает, что за существенное превышение скорости от 51 до 60 км/ч предусмотрен штраф от 240 до 360 евро.

Jaunie pārvietojamie fotoradari darbībā! Jau pirmajā dienā fiksēts pirmais lielais ātrumpārkāpējs - kāds automašīnas Porsche Panamera Turbo vadītājs, kurš pie atļautajiem 90 kilometriem stundā, garām fotoradaram aiztraucies ar 148 kilometriem stundā: https://t.co/hkDJuzQ56z pic.twitter.com/hzaSm7pYVb — Valsts policija (@Valsts_policija) 22 ноября 2017 г.

Со вторника, 21 ноября надзор за дорожным движением в дополнение к стационарным фоторадарам будут помогать осуществлять 12 новых передвижных фоторадаров, сообщили в Госполиции.