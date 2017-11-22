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В многоквартирном доме в Улброке найдены тела двух человек со стреляными ранами.

Госполиция во вторник около 9 часов вечера получила вызов от жителей Улброки, которые услышали звуки выстрелов.

Прибыв в Улброку, в Стопиньской волости, сотрудники правоохранительных органов обнаружили на лестничной площадке многоквартирного дома тело женщины со стреляными ранами, в свою очередь во дворе дома был обнаружен мертвый мужчина со стреляной раной.

В связи с произошедшем начат уголовный процесс и полиция проводит расследование.

По первоначальной информации правоохранительных органов, скорее всего, женщину на лестничной площадке застрелил мужчина, а затем покончил с собой.

Более подробной информации в интересах следствия полиция не сообщает.