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Причиной трагедии в Улброке, когда в подъезде многоквартирного дома была застрелена женщина, после чего предполагаемый преступник совершил самоубийство, могла стать несчастная любовь. Такую версию высказали жители дома, где произошло преступление, сообщает портал Skaties.lv со ссылкой на телесюжет TV3.

Во вторник, 21 ноября, около 21:00 Госполиция получила информацию от жителей Улброки о том, что в поселке были слышны выстрели. Именно соседи погибшей женщины вызвали стражей порядка.

"Мы были в ужасе! У нас руки и ноги тряслись. Внутри все переворачивалось. Ждали полицию, потом они приехали целой толпой с ответственными службами", - рассказала соседка Майя.

После правоохранительные органы соседям сообщили, что виновник происшествия был найден мертвым во дворе.

По словам соседей, погибшей женщине было около 60 лет. Она работала, была очень аккуратная и красивая. Погибшая проживала одна и соседи не знают, кем был убийца. Однако прозвучала версия, что причиной трагедии могла быть несчастная любовь.

"К ней часто ездили дети и внуки. То, что произошло - трагедия! Нам до сих пор плохо", - рассказал сосед Николай.

Сейчас о случившемся напоминают полицейские ленты и расставленные во дворе памятные свечи.

Напомним, трагедия произошла во вторник, около 9 часов вечера. Полиция нашла в многоквартирном доме в Улброке тела двух человек со стреляными ранами.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс и полиция проводит расследование.

По первоначальной информации правоохранительных органов, скорее всего, женщину на лестничной площадке застрелил мужчина, а затем покончил с собой.

Более подробной информации в интересах следствия полиция не сообщает.

Фото: TV3, Skaties.lv