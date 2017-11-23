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В период с 1 октября по 16 ноября этого года сотрудники Госполиции зарегистрировали 33 кражи в частных домах в Рижском и Земгальском регионе, сообщает nra.lv .

За указанный период количество краж заметно возросло по сравнению с прошлыми месяцами. Также сообщается, что последней тенденцией у воров стали кражи в то время, когда хозяева уже вернулись домой и отключили сигнализацию.

Чаще всего грабители воруют из тех домов, которые находятся вблизи леса. Преступники делают это в темноте с использованием одежды темных цветов и масок. В связи со случившемся Госполиция призывает жителей частных домов незамедлительно сообщать об увиденных сомнительных персонах и машинах.

В общей сложности приемы у воров разные - они проводят кражи путем выбивания оконного стекла, отодвижения окон или двери террасы, взламывания дверных замков, проникновения в дом через окна второго этажа.

Инфографика: Valsts policija

Фото: pixabay.com