Полиция разыскивает вора бензина на заправках (3)
Происшествия | 23 ноября 2017 года, 19:31
Госполиция обратилась к жителям с просьбой помочь в розыске некоего автовладельца, который регулярно воровал безнин.
Имеющаяся в распоряжении Госполиции информация свидетельствует, что запечатленный на видео мужчина, возможно, осенью 2017 года регулярно совершал кражи на АЗС.
Как сообщили в Саулкрастском участке полиции, мужчина на заправках заправлял автомашину с измененными номерными знаками и заполнял привезенные им канистры. После чего он уезжал, не заплатив за топливо.
Aizdomās par regulārām degvielas zādzībām meklējam video redzamo vīrieti:https://t.co/p3dYv5rAYQ— Valsts policija (@Valsts_policija) 23 ноября 2017 г.
По факту начат уголовный процесс.
Жителей призывают сообщать, если им известен снятый на видео мужчина, по телефонам 67950350 или 110.
Воровать у воров не считается воровством!))))