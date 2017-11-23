Происшествия |

Госполиция обратилась к жителям с просьбой помочь в розыске некоего автовладельца, который регулярно воровал безнин.

Имеющаяся в распоряжении Госполиции информация свидетельствует, что запечатленный на видео мужчина, возможно, осенью 2017 года регулярно совершал кражи на АЗС.

Как сообщили в Саулкрастском участке полиции, мужчина на заправках заправлял автомашину с измененными номерными знаками и заполнял привезенные им канистры. После чего он уезжал, не заплатив за топливо.

Aizdomās par regulārām degvielas zādzībām meklējam video redzamo vīrieti:https://t.co/p3dYv5rAYQ — Valsts policija (@Valsts_policija) 23 ноября 2017 г.

По факту начат уголовный процесс.

Жителей призывают сообщать, если им известен снятый на видео мужчина, по телефонам 67950350 или 110.