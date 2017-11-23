Полиция разыскивает вора бензина на заправках (3)

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Происшествия | 23 ноября 2017 года, 19:31

Госполиция обратилась к жителям с просьбой помочь в розыске некоего автовладельца, который регулярно воровал безнин.

Имеющаяся в распоряжении Госполиции информация свидетельствует, что запечатленный на видео мужчина, возможно, осенью 2017 года регулярно совершал кражи на АЗС.

Как сообщили в Саулкрастском участке полиции, мужчина на заправках заправлял автомашину с измененными номерными знаками и заполнял привезенные им канистры. После чего он уезжал, не заплатив за топливо.

По факту начат уголовный процесс.

Жителей призывают сообщать, если им известен снятый на видео мужчина, по телефонам 67950350 или 110.

Комментарии 3
Патриот 1 час назад
Довели людей до ручки! Хрен вам ! Сами ищите, задницу с кресел поднять не могут !!!
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Gdgg1 час назад
Молодец паренёк! Воровать у воров не считается воровством!))))
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чел41 минуту назад
Посмотрим как ты будешь визжать и срать по лыткам, когда вынесут твою халупу.
Воровать у воров не считается воровством!))))
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