Происшествия |

В четверг, около 12:00 часов, пьяный ученик одной из рижских школ на улице Бривибас избил полицейского, пишет на свой странице в соцсети Facebook Рижская муниципальная полиция.

Дежурный одной из школ попросил сотрудника Рижской муниципальной полиции закрыть двери учебного заведения. В то время, когда пожилого возраста полицейский подошел к двери, один из учеников встал перед ними и начал конфликт. Сотрудник правоохранительных органов попытался подвинуть ученика, но агрессивный парень ударил его по голове.

Не желая использовать силу в отношении несовершеннолетнего, сотрудник полиции пытался удержать молодого человека на расстоянии, но школьник разозлился еще больше и начал нападать на полицейского.

Видео: Delfi.tv

После нескольких ударов по голове подросток сумел повалить его на землю и начал бить уже лежащего мужчину. Происходящее снимали на телефон другие школьники.

После случившегося первую медицинскую помощь сотруднику правоохранительных органов оказала школьная медсестра. Тем временем вызвали врачей и Госполицию. Пострадавший полицейских был госпитализирован, а подозреваемого в нападении 15-летнего подростка, в организме которого констатировали более чем одну промилле алкоголя, задержали.

За такие преступления закон предусматривает тюремное заключение сроком до пяти лет.

фото: Flickr