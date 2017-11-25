Происшествия |

Сегодня, около 10 часов утра, в торговом центре Domina Shopping сработала сигнализация. В связи с этим была проведена эвакуация, пишет газета Diena.

Представители службы безопасности осмотрели место и сделали вывод, что никакой угрозы нет, об этом сообщила директор магазина Дина Бунце.

“Сейчас торговый центр продолжает свою работу в привычном режиме. Благодарим всех за оперативные и уместные действия и соблюдение мер безопасности – это для нас приоритет”, - сказала она.

Напомним, несколько недель назад в магазине Depo на улице Краста 36 также прошла эвакуация здания.

Фото: facebook.com