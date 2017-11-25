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19-летняя рижанка Синтия Балиня, жительница микрорайона Вецмилгравис пропала 23 ноября 2017 года, сообщает поисковая организация Bezvests.lv.

Около 8 утра в этот день она вышла из дома в Вецмилгрависе на занятия в вуз Turība. Но до учебного заведения так и не доехала. Телефон выключен с четверга, 23 ноября. При себе у девушки был мобильный телефон и сумка.

ПРИМЕТЫ: рост около 175 см, стройная, волосы светлые, осветленные. Была одета в черную куртку, обута в коричневые сапоги, на голове вязанная шапочка.

Всех, кто имеет какую-то информацию о пропавшей девушке, которая может помочь розыску. просят звонить в Госполицию по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.