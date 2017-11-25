Происшествия |

24-летний рижнин Каспарс Лубанс пропал в пятницу, 24 ноября 2017 года в Риге, ранним утром, сообщает Bezvests.lv.

По словам родных, последний раз его видели после 9:00 утра в районе Зиепниеккалнс, на перекрёстке улиц Грауду и Малу.

В 11 часов в тот же день телефон был отключен. Может находиться за границей, для таких предположений есть основания. Об этом на своей странице в фейсбук пишет брат пропавшего: "Есть веские основания полагать, что Каспар находится за пределами Латвии, поэтому активный поиск в нашей стране мы прекращаем. Но следствие продолжается".

ПРИМЕТЫ: рост 185 см, среднего телосложения. Тёмно-каштановые короткие волосы, серые глаза. На лбу шрам. Возможно был одет в темную куртку, светлые брюки, джемпер поло. На ногах – мокасины. На руке часы.

Если вы обладаете какой-либо информацией о месте нахождения человека на фото, просим срочно сообщать в Госполицию по номеру 110 или в bezvests.lv по номеру 22 084 084.