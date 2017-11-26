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19-летняя рижанка Синтия Балиня, пропавшая 23 ноября 2017 года по дороге в рижский вуз "Turība" из дома в Вецмилрависе, сегодня, 26 ноября, найдена в окрестностях Мангальсалы, к сожалению, без признаков жизни, сообщает поисковая организация Bezvests.lv.

Тело девушки было найдено в ходе поискового мероприятия добровольцев Bezvests.lv, в котором также участвовали и родные, друзья и знакомые пропавшей.

Точную причину смерти установит экспертиза. 19-летнюю студентку добровольцы вместе с родными начали искать еще вчера, в небольшом составе, и продолжили сегодня, с 12 часов дня уже вместе с кинологами Bezvests.lv и двумя поисковыми собаками.

В сегодняшних поисках в Мангальсале участвовали 11 постоянных добровольцев Bezvests.lv и несколько новичков. К четырем часам дня пропавшая девушка была найдена.

"Благодарим за неоценимую помощь наших волонтеров - Арта, который координировал поиски, Валдиса Скултыньша (Карл), Антона Шишко (Викинг), Александра Москалика, Эдуарда Матуля, Мартыньша Звирбулиса, Эдгара Прамалта, Владислава Антонюка, Андрея Леонова, а также Юлию Воронину и Александра Фаминского, которые осуществляли общее руководство поисковым мероприятием. Большое спасибо и нашим кинологам Алине Белявской с собакой Валли и Ирине Дегорской с Джедаем", - сказано в сообщении Bezvests.lv.

Поисковики выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Синтии.

Это уже второе поисковое мероприятие добровольцев Bezvests.lv за эти выходные, в котором был найден пропавший человек.

Вчера, 25 ноября 2017 года, в ходе поисков на озере Рушон, 6 добровольцев Bezvests.lv нашли и подняли из воды утонувшего рыбака.Всего за минувшую субботу добровольцы провели три поисковых мероприятия.

Mixnews и MIX MEDIA GROUP выражает соболезнования родным и близким девушки.

Фото и информация: Bezvests.lv