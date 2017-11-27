Происшествия |

Разыскивается пропавшая без вести Иванна Ткачук, сообщается на странице Госполиции в Facebook.

Девушка родилась в 1989 году, 16 августа. Последний раз пропавшую видели дома в Вецкалеи, Кулдигском крае 25 ноября, около 21:00.

Приметы: рост 162 см, темные волосы. Была одета в зеленый свитер, летние красные штаны в цветочек, на ногах шерстяные носки и тапки. Девушка разговаривает на украинском и русском языках. Возможно была вместе с собакой (соседский пес тоже пропал).

Известно, что у пропавшей есть проблемы со здоровьем психологического характера.

Если в Вашем распоряжении есть полезная информация о местонахождении Иванны, просьба незамедлительно связаться с полицией по телефону 110 или лично обратиться в ближайший полицейский участок.

Фото: Valsts policija