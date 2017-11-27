Происшествия |

В ночь на 25 ноября экипаж сотрудников Дорожной полиции, патрулирующий улицы Риги на нетрафарированном автомобиле, засек возле Центрального рынка водителя, который превысил разрешенную скорость на 71 км/ч.

Как сообщает Госполиция на своей странице в Facebook, автомобиль BMW в 1:25 ночи ехал по Краста от улицы Тургенева до улицы Центральный рынок на скорости 121 км/ч, тогда как в этом участке разрешено ехать на максимально допустимой скорости в 50 км/ч.

Полиция оперативно среагировала, остановив нарушителя, которым оказался 21-летний молодой человек (1996 г.р).

За такое нарушение он оштрафован на 540 евро и лишен водительских прав на 12 месяцев.