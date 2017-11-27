Начат уголовный процесс по делу погибшей 19-летней студентки
Происшествия | 27 ноября 2017 года, 11:15
Госполиция начала уголовный процесс в связи с найденным вчера телом 19-летней студентки из Вецмилгрависа, сообщает nra.lv .
Сейчас проходит расследование и стражи порядка проверяют все возможные версии случившегося. Также полиция ждет результаты экспертизы, чтобы установить причину смерти девушки.
В интересах расследования более развернутая информация не разглашается.
Напомним, 19-летняя рижанка Синтия Балиня, жительница микрорайона Вецмилгравис пропала 23 ноября 2017 года. Вчера, 26 ноября, она была найдена в окрестностях Мангальсалы, к сожалению, без признаков жизни.
Фото: bezvests.lv