Происшествия |

Вчера, 26 ноября, медицинская помощь понадобилась некому 13-летнему мальчику из Земгале, который получил тяжелые ожоги, пишет газета Diena. Одежда подростка загорелась от пламени горящей свечи.

Несчастный случай произошел, когда мальчик случайно подошел спиной к свече, после чего его одежда воспламенилась. В результате подросток получил обширные ожоги спины и обеих рук. Пострадавшего доставили к специалистам в Риге.

В связи с приближением Адвента, медики призывают латвийцев быть более осторожными вблизи зажженных свечей, чтобы избежать травм.

Также в воскресенье термические ожоги живот получила полуторогодовалая девочка из Латгалии, которая пролила на себя чашку горячего чая.

В прошедшие сутки медики получили 1093 вызова, 159 из которых связаны с травмами.

Фото: pexels.com