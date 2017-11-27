Происшествия |

Действия разных грабителей во многом похожи, что заставляет думать о существовании воровских банд. Об этом в программе "Утренняя панорама" рассказал председатель Управления уголовного розыска полиции Янис Лаздиньш, пишет nra.lv .

Он подтвердил, что в Земгале, где было больше всего случаев ограблений частных домов, существуют подозрения, что в регионе орудует банда. Однако более развернутой информации представитель правоохранительных органов не предоставил, поскольку идет расследований.

Напомним, в период с 1 октября по 16 ноября этого года сотрудники Госполиции зарегистрировали 33 кражи в частных домах в Рижском и Земгальском регионе. Также сообщается, что последней тенденцией у воров стали кражи в то время, когда хозяева уже вернулись домой и отключили сигнализацию.

Фото: pixabay.com