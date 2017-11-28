Происшествия |

Целью самоубийц не всегда является сведение счетов с жизнью, нередко люди хотят привлечь внимание к тому, что они испытывают серьезные проблемы. Cлучаетcя также, что план решившихся на суицид не срабатывает, и очевидцам удается предотвратить трагедию, пишет Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

24-го ноября в Елгаве, на бульваре Яниса Чаксте, на стадионе около Латвийского сельскохозяйственного университета некий 35-летний мужчина решил совершить самоубийство. Он повесился на конструкции баскетбольного кольца.

Произошедшее заметили прохожие и вызвали медиков. В данный момент неизвестно, как проходит восстановление мужчины, если шейные позвонки не пострадали, то есть надежда на полное восстановление, отмечает LNT.

О мотивах самоубийцы в данный момент также неизвестно. Возможно, он просто хотел привлечь к себе внимание, но в итоге оказался в шаге от смерти. О мужчине известно лишь то, что он попадал в поле зрения полиции за регулярное употребление алкоголя, заключает телеканал.