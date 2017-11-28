В Елгаве мужчина пытался повеситься на баскетбольном кольце (4)

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Происшествия | 28 ноября 2017 года, 07:14

Целью самоубийц не всегда является сведение счетов с жизнью, нередко люди хотят привлечь внимание к тому, что они испытывают серьезные проблемы. Cлучаетcя также, что план решившихся на суицид не срабатывает, и очевидцам удается предотвратить трагедию, пишет Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

24-го ноября в Елгаве, на бульваре Яниса Чаксте, на стадионе около Латвийского сельскохозяйственного университета некий 35-летний мужчина решил совершить самоубийство. Он повесился на конструкции баскетбольного кольца.

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Произошедшее заметили прохожие и вызвали медиков. В данный момент неизвестно, как проходит восстановление мужчины, если шейные позвонки не пострадали, то есть надежда на полное восстановление, отмечает LNT.

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О мотивах самоубийцы в данный момент также неизвестно. Возможно, он просто хотел привлечь к себе внимание, но в итоге оказался в шаге от смерти. О мужчине известно лишь то, что он попадал в поле зрения полиции за регулярное употребление алкоголя, заключает телеканал.

Комментарии 4
Беда всеобщая 2 часа назад
Позор стране !!! До чего народ ДОВЕЛА !!!!!
1
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Jevgenija Safraneka1 час назад
Отличная реклама сведбанку
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Патриот 1 час назад
Надо было дебилу помочь, если сам повесится не может.
6
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