Происшествия |

В Плявниеках, на Павасара гатве, 26 ноября, жители многоквартирных домов сообщили Госполиции о девушке и мужчине, которые находились в сильном алкогольном опьянении. Пара гуляла с детской коляской, которую девушка в один момент перевернула, не устояв на ногах.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы и служба скорой помощи. Мать ребенка 1992 г.р. была сильно пьяна, а в коляске находился младенец со ссадинами и испачканным кровью лицом. Там же неподалеку стоял и мужчина, который был знакомым девушки. Отца ребенка рядом не было. С сотрудниками полиции мать ребенка вела себя агрессивно.

Как оказалось, в организме девушки констатировали 2,39 промилле алкоголя, после чего ее доставили в полицейский участок. Против матери начат уголовный процесс за жестокое обращение с малолетним ребенком.

За это преступление предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет.

Также в отношении женщины начат административный процесс. В настоящее время она находится в изоляторе. О случившемся проинформирован сиротский суд.

Фото: pixabay.com