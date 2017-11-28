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Сбитый 22 ноября в Дубулты на пешеходном переходе 13-летний мальчик скончался, об этом свидетельствует имеющаяся в распоряжении портала Kasjauns.lv информация. У места ЧП установлены поминальные свечи. Ребенка сбил водитель Lexus 1941 года рождения.

Как сообщалось, 22 ноября, около 4 часов вечера, на пешеходном переходе в Дубулты автомобиль Lexus сбил подростка.

Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу, об этом радио Baltkom рассказала представитель Единой скорой неотложной медицинской помощи Инга Витола. Парамедики начали производить работы по спасению его жизни еще на месте происшествия, он потерял много крови.

27 ноября у Дубултской станции у пешеходного перехода появились свечи, что может свидетельствовать о том, что мальчик скончался в больнице. Как свидетельствует информация Kasjauns.lv, похороны мальчика состоятся 30 ноября.

Как в день трагедии рассказала представитель Госполиции Анце Розите, водитель Lexus был на месте происшествия во время прибытия правоохранительных органов и медицинских работников.

Отмечается, что на упомянутом пешеходном переходе довольно часто происходят различные инциденты.