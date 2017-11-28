Портал: cкончался сбитый на пешеходном переходе в Дубулты мальчик (18)
Сбитый 22 ноября в Дубулты на пешеходном переходе 13-летний мальчик скончался, об этом свидетельствует имеющаяся в распоряжении портала Kasjauns.lv информация. У места ЧП установлены поминальные свечи. Ребенка сбил водитель Lexus 1941 года рождения.
Как сообщалось, 22 ноября, около 4 часов вечера, на пешеходном переходе в Дубулты автомобиль Lexus сбил подростка.
Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу, об этом радио Baltkom рассказала представитель Единой скорой неотложной медицинской помощи Инга Витола. Парамедики начали производить работы по спасению его жизни еще на месте происшествия, он потерял много крови.
27 ноября у Дубултской станции у пешеходного перехода появились свечи, что может свидетельствовать о том, что мальчик скончался в больнице. Как свидетельствует информация Kasjauns.lv, похороны мальчика состоятся 30 ноября.
Как в день трагедии рассказала представитель Госполиции Анце Розите, водитель Lexus был на месте происшествия во время прибытия правоохранительных органов и медицинских работников.
Отмечается, что на упомянутом пешеходном переходе довольно часто происходят различные инциденты.
Pie gājēju pārējas #Dubulti #Jūrmala #Latvija auto notriec vīrieti.— BreakingLV (@breakinglv) 22 ноября 2017 г.
Jana Romanova (Facebook) pic.twitter.com/iOrAf8ouYY