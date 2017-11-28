Погибшая 19-летняя студентка могла совершить суицид (5)

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Происшествия | 28 ноября 2017 года, 11:39

Прозвучала неофициальная версия гибели 19-летней студентки Синтии Балини, сообщает портал Skaties.lv .

Существуют подозрения, что девушка совершила самоубийство. Возможно, смерть наступила от передозировки медикаментами или же погибшая замерзла в беспомощном состоянии.

Неофициальные источники сообщают, что на останках девушки не нашли признаки насилия.

В поисках девушки участвовали полиция, добровольцы Bezvests.lv., а также родные и близкие. Синтию нашел ее отец 26 ноября, около 16:00, в лесной гуще и приблизительно на расстоянии 150 метров от ближайшей дороги. Труп находился достаточно далеко от места, где лежала сумка погибшей.

Напомним, 19-летняя рижанка Синтия Балиня, жительница микрорайона Вецмилгравис пропала 23 ноября 2017 года. В воскресенье, 26 ноября, она была найдена в окрестностях Мангальсалы, к сожалению, без признаков жизни. Госполиция начала уголовный процесс.

Комментарии 5
шустрый1 час назад
Молодая,красивая....что сподвигло?
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Юлия Чижикова1 час назад
У нашей полиции все пропавшие,а после найдены мертвые -суицидники
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Самая большая трагедия15 минут назад
проблемы с психикой. Если человек не может выйти из депрессии, если ещё и в семье на мозг капают, это ужасно. Если нет друзей....
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