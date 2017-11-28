Происшествия |

27 ноября в два часа ночи Работники муниципальной полиции, патрулируя Агенскалнс, заметили машину марки Audi, которая неуверенно двигалась по проезжей части. Минуту спустя водитель, заметив полицейскую машину, резко свернул во дворы домов.

В итоге водитель транспортного средства был задержан. Во время разговора он заявил, что искал место, где припарковаться. От водителя исходил характерный алкогольный запах. Причем мужчина не скрывал от стражей порядка, что перед тем, как сесть за руль, выпил несколько бутылок пива. А на просьбу предъявить права заявил, что у него их нет.

На место происшествия были вызваны работники Госполиции, которые переняли дело и констатировали, что мужчина действительно сель за руль пьяным. К сведению, за езду за рулем без прав и в нетрезвом состоянии предусмотрена уголовная ответственность.

Источник: Riga.lv