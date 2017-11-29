Происшествия |

75-летняя рижанка Ольга Маркова, пропавшая 24 ноября 2017 года в микрорайоне Иманта, вчера 28 ноября, была найдена без признаков жизни В Риге, недалеко от улицы К.Улманя гатве, сообщает поисковая организация Bezvests.lv.

Точную причину смерти еще установит экспертиза. Признаков насильственной смерти при первичном осмотре обнаружено не было.

Ольга испытывала проблемы с ориентацией на местности и с трудом находила дорогу домой.

Mixnews и MIX MEDIA GROUP выражает соболезнования родным и близким женщины.