Происшествия |

28 ноября, около 18 часов в рижский участок Госполиции поступила информация о двух мужчинах, агрессивно себя ведущих в автобусе 2-го маршрута.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили, что незадолго до этого молодые люди по непонятным причинам выбили в автобусе стекло. Сразу после того, как это произошло, водитель автобуса остановил транспортное средство и заблокировал двери, чтобы мужчины не могли убежать. Очевидно, хулиганам это не понравилось, поэтому один из них достал нож и стал угрожать как водителю, так и пассажирам. К счастью, пишет Nra.lv, никто не пострадал.

В связи с произошедшим сотрудники Госполиции задержали двух мужчин 1991 и 1995-го года рождения, которые до этого попадали в поле зрения полиции. Отмечается, что в момент задержания оба нарушителя находились под воздействием алкогольного опьянения в один промилле.

Молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, краткосрочного лишения свободы, исправительных работ или штрафа с пробационным периодом до трех лет. В данный момент задержанные находятся в изоляторе.