Происшествия |

В ночь на среду почти одновременно около двух часов ночи полицейские получили сразу два вызова в один из внутренних дворов в Зиепниекалнсе, сообщает skaties.lv со ссылкой на программу "Degpunktā".

Один вызов был связан с компанией, которая во дворе в машине слишком громко слушала музыку, а второй вызов касался одной молодой женщины, чья состояние вызвало у местных жителей сомнение в ее безопасности – в темноте полуголая девушка валялась на газоне в березовой роще. На женщине не было штанов.

Отмечается, что она была настолько пьяна, что не только не могла устоять на ногах, но даже не помнила своего имени. В такой ситуации полицейские лучше бы отвезли невменяемую к ней домой, нежели в полицейский участок, однако им так и не удалось узнать от нее персональный код.

Полицейские еле усадили даму в патрульную машину и отвезли ее в участок. Попав в теплое помещение, женщина устроила пьяную истерику - валялась по полу, ругалась и всевозможными способами пыталась сопротивляться полицейским.

Ближе к утру, отправляясь домой, женщина получила административный протокол – за нахождение в общественном месте с голым задом, за что на нарушительницу наложен штраф в размере 50 евро.

Фото: скрины с Degpunktā