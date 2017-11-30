Происшествия |

Многие автоводители, проезжавшие 28 ноября по Улманя гатве в направлении Риги, недалеко от торгового центра "SKY" могли наблюдать неприятную картину. Рядом с проезжей частью, на обочине Юрмальского шоссе, лежало тело человека в синем мешке.

Как сообщает "Degpunktā", многие наверняка подумали, что был сбит пешеход, однако на самом деле тут дело в другом.

Оказалось, что останки были утоплены в овраге, а не на дороге. Первым труп обнаружил дворник.

Чтобы достать тело на место были вызваны представители ГПСС.

И хотя место, где, как позже выяснилось, было обнаружено тело женщины, могло на вести на мысль, что произошло преступление, сотрудники полиции успокоили – первичный осмотр не свидетельствует о том, что женщина пострадала от насилия.

Полиция возбудила уголовный процесс, в рамках которого проводятся необходимые экспертизы.