Происшествия |

Депутат Сейма от нацблока Янис Домбрава считает, что в инциденте полицейского с пьяным подростком ответственность должны нести директор школы, а также руководство Рижской думы и муниципальной полиции. Об этом политик написал на своей странице в Фейсбук.

Говоря о драке в Рижской школе между учащимся и полицейским. Я не собираюсь линчевать школьника, как многие это делают и не стану защищать его. Наблюдая со стороны, произошедшее - это очевидная небрежность.

Во-первых, надо отметить, что в этой школе учатся дети с проблемами со здоровьем. Поэтому и работать с такими детьми надо иначе, чтобы не усугублять их восприятие, что может привести к неадекватным действиям.

Во-вторых, в учебных заведениях не допустимо употребление алкоголя, поэтому у этой школы могут возникнуть очень негативные последствия, здесь возникает обоснованный вопрос – где несовершеннолетний достал алкоголь и как можно было допустить, что парень в школе выпил или пришел в состоянии алкогольного опьянения? Однозначно тут надо найти того, кто продал алкоголь, а также надо спрашивать ответственность у директора школы, который все это допустил и у Рижской думы, которая не смогла эту проблему разрешить.

В-третьих, ответственность также лежит на муниципальной полиции, которая направила этой школе недостаточно подготовленного полицейского. К тому же вооруженного спецсредствами! Судя по видеокадрам, у полицейского можно было неоднократно отобрать оружие.

Также видно, что ситуацию обострил момент, когда полицейский ошибочно понял, что его заперли и по ошибке схватил мальчика, который стоял у двери. Также видно, что физическая подготовка полицейского недостаточна для того, чтобы остановить драку.

За эту ситуацию надо полностью спрашивать ответственность с руководства Рижской муниципальной полиции и Рижской думы, которая недостаточно подготовленного полицейского с оружием определила в эту школу.

Если мы задумаемся о наиболее худшем сценарии, к примеру, если в школу попытался бы проникнуть убийца, то скорее всего присутствие этого полицейского ничего не дала бы и последствия были бы печальными.

В-четвертых, ответственность парня. Обстоятельства спровоцировали его действовать недопустимо и неадекватно. Удар ногой по лежачему противнику был низким. Ему так не следовало себя вести. Однако, если говорить о наказании, я не нахожусь среди тех, кто считает, что мальчика надо посадить в тюрьму на несколько лет.

По моему, намного ценнее было бы , если бы парень понял свою ошибку, извинился перед полицейским, назначить в качестве наказания принудительные работы, в ходе которых ему пришлось бы помочь людям, к примеру, в пансионате, а не собирать листья. Это было бы намного более ценно – а не списать молодого человека, а сделать его человеком, который принесет пользу обществу.