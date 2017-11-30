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Без вести пропал 8-летний школьник Михаил Рыбкин, сообщает поисковая организация Bezvests.lv.

Мальчик пропал после уроков в 51 Рижской средней школе (Кенгарагс, ул. Маскавас 262, окрестности ресторана Щецин).

По словам учительницы, уроки закончились около 13 часов, в группе продленного дня мальчик не остался, до дома тоже не доехал. По словам мамы мальчика, после уроков по школьному расписанию в группе продленного дня была прогулка, все дети вышли на улицу, а одного ребенка - Миши - учительница не досчиталась и тут же позвонила родителям. По словам учительницы, ребенка на улице она не видела, а дежурный школьный уверяет, что видел, как он выходил из школы.

Поиски в школе и ближайших окрестностях результатов не дали. Мальчика нигде нет.

Телефона у 8-летнего Миши не было, потому что родители всегда привозили его в школу и забирали из нее сами вечером после "продленки".

На сей раз после школьных занятий он по неизвестным причинам в продленке не остался, но и до дома не доехал. Ключей от дома у мальчика нет, компьютерными играми не увлекается, друзей дворовых у него нет, только школьные, которые остались в школе.

По словам мамы, никто из родственников мальчика забрать не мог, как и дедушка с бабушкой, оба родителя на связи и в курсе его перемещений. Ребенок не робкий, всегда может спросить дорогу. При себе у мальчика был именной э-талон и рюкзак черного цвета в оранжевую полоску, с аппликацией - машинка.

Просьба обратить особое внимание пассажиров транспорта, нет ли в салоне 8-летнего мальчика, возможно, он решил прокатиться на троллейбусе или трамвае.

ПРИМЕТЫ: Рост 120 см, худощавый, блондин, волосы короткие. Был одет в коричневую куртку с двойным капюшоном (изнутри серого цвета), черные штаны на подкладке, на ногах коричневые ботинки. Шапка с рисунком в армейском стиле с салатовой подкладкой.

Просьба ко всем, кто видел мальчика или знает о его возможных перемещениях, срочно звонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.