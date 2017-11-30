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8-летний мальчик, пропавший днем в Риге, найден и передан маме.

"Восьмилетний Миша найден. Передан родителям, в порядке и безопасности. Огромное спасибо всем, кто откликнулся и делился информацией, женщина из Кенгарагса, Ольга Василевска заметила мальчика и тут же позвонила в Bezvests.lv и родителям, мама забрала Мишу", - сказано в сообщении Bezvests.lv.

Как сообщалось, мальчик пропал после уроков в 51 Рижской средней школе (Кенгарагс, ул. Маскавас 262, окрестности ресторана Щецин).

По словам учительницы, уроки закончились около 13 часов, в группе продленного дня мальчик не остался, до дома тоже не доехал. По словам мамы мальчика, после уроков по школьному расписанию в группе продленного дня была прогулка, все дети вышли на улицу, а одного ребенка - Миши - учительница не досчиталась и тут же позвонила родителям. По словам учительницы, ребенка на улице она не видела, а дежурный школьный уверяет, что видел, как он выходил из школы.

Поиски в школе и ближайших окрестностях результатов не дали. Мальчика нигде не было. поэтому были начаты масштабные поиски с привлечением полиции, Bezvests.lv и населения.