Происшествия |

22 октября этого года квартиросъемщик избил и ограбил 90-летнюю пенсионерку, у которой в течение месяца арендовал жилье в центре Риги. Об этом сообщает Госполиция на своей странице Facebook.

Женщина сообщила, однажды, находясь в состоянии алкогольного опьянения, квартиросъемщик ее ударил по голове металлической трубой, после чего украл ее мобильный телефон.

Потом он принялся душить пенсионерку и, воспользовавшись ее беспомощным положением, снял с нее золотые серьги, золотую цепочку и кольцо.

Когда злоумышленник скрылся, пенсионерка вызвала медиков и полицию. Нападавший мужчина был объявлен в розыск. Задержать его удалось 29 ноября.

Подозреваемый 1981 г.р., как выяснилось, был неоднократно судим за имущественные преступления, а один раз за совершение особо тяжкого преступления. Против задержанного начат уголовный процесс. Пострадавшая женщина поправилась, часть украденных вещей удалось вернуть.

Фото: pixabay.com