Происшествия |

Сегодня утром, 1 декабря, в рижском микрорайоне Вецмилгравис на улице Эммас столкнулись два автомобиля BMW и Ford. Как сообщила радио Baltkom представитель Госполиции Гита Гжибовска, несмотря на то, что авария была очень тяжелой, к счастью, все остались живы.

"Авария произошла из-за снега и обледенения дороги. После столкновения один из автомобилей перевернулся на крышу. Водитель FORD получил травмы и был доставлен в больницу", - пояснила Гжибовска.

Госполиция напоминает, что с сегодняшнего дня, 1 декабря, все транспортные средства обязательно должны быть оснащены зимними шинами.

Фото: delfi.lv/reporter