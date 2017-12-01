В Вецриге загорелось двухэтажное здание (3)

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Происшествия | 1 декабря 2017 года, 15:29

Сегодня во второй половине дня в Вецриге на площади Републикас возник пожар, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

Из здания собственными силами эвакуировались 50 человек.

Вызов поступил в 13.45. Прибыв на место происшествия, пожарные увидели, что с крыши идет дым. Открытого пламени не было.

В 15.07 пожар ужалось локализовать. Горела конструкция крыши площадью в 35 кв. м.

В здании работают 27 пожарных.

Фото: pixabay.com

Комментарии 3
Guntars Selikovs49 минут назад
Man patīk.. vecrīgā.. kāds republikas laukumam sakars ar vecrīgu..
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bender1 час назад
"ужалось"
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Anna Turisceva1 час назад
"удулось" "ликцидации"
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