В Вецриге загорелось двухэтажное здание (3)
Происшествия | 1 декабря 2017 года, 15:29
Сегодня во второй половине дня в Вецриге на площади Републикас возник пожар, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.
Из здания собственными силами эвакуировались 50 человек.
Вызов поступил в 13.45. Прибыв на место происшествия, пожарные увидели, что с крыши идет дым. Открытого пламени не было.
В 15.07 пожар ужалось локализовать. Горела конструкция крыши площадью в 35 кв. м.
В здании работают 27 пожарных.
Plkst. 15.07 izdevās lokalizēt šo ugunsgrēku, kurā 35m2 platībā dega jumta konstrukcijas. Šobrīd turpinās ugunsgrēka likvidācijas darbi.— VUGD (@ugunsdzeseji) 1 декабря 2017 г.
Фото: pixabay.com
Man patīk.. vecrīgā.. kāds republikas laukumam sakars ar vecrīgu..
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"ужалось"
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"удулось" "ликцидации"
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