Происшествия |

Сегодня во второй половине дня в Вецриге на площади Републикас возник пожар, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

Из здания собственными силами эвакуировались 50 человек.

Вызов поступил в 13.45. Прибыв на место происшествия, пожарные увидели, что с крыши идет дым. Открытого пламени не было.

В 15.07 пожар ужалось локализовать. Горела конструкция крыши площадью в 35 кв. м.

В здании работают 27 пожарных.

Plkst. 15.07 izdevās lokalizēt šo ugunsgrēku, kurā 35m2 platībā dega jumta konstrukcijas. Šobrīd turpinās ugunsgrēka likvidācijas darbi. — VUGD (@ugunsdzeseji) 1 декабря 2017 г.

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