Происшествия |

Пользователь Роман Рябов в группе "Ездуны" на портале Facebook выложил фотографию, на которой видно как машина марки BMW въехала в аптеку.

Очевидец сообщил, что ДТП произошло сегодня утром, около 06:00, в центре Риги, на перекрестке улиц Таллинас и А. Чака.

Мужчина также указал, что в аварии участвовали автомобиль BMW и такси.

Фото: facebook.com