В центре Риги BMW врезался в аптеку (6)

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Происшествия | 2 декабря 2017 года, 11:24

Пользователь Роман Рябов в группе "Ездуны" на портале Facebook выложил фотографию, на которой видно как машина марки BMW въехала в аптеку.

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Очевидец сообщил, что ДТП произошло сегодня утром, около 06:00, в центре Риги, на перекрестке улиц Таллинас и А. Чака.

Мужчина также указал, что в аварии участвовали автомобиль BMW и такси.

Фото: facebook.com

Комментарии 6
хи-хи4 часа назад
Ездоки,ездюки,и пи***ки. И конечно же BMW. Сколько таких гоняют,"улетают",сбивают людей....Но не это главное,тут важно что из-за десятка уродов все остальные "не в почете",да и марку авто позорят.
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Alex Roskoshniy4 часа назад
Таксист и БМВ, гремучая смесь.
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Глюпый однако4 часа назад
Надо было в больницу врезаться - на транспорте сэкономил бы.
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