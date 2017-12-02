Происшествия |

В прошлом году в результате несчастных случаев на работе погибли 38 человек, что на 12 случаев больше, чем годом ранее. Об свидетельствуют данные Государственной трудовой инспекции, сообщает nra.lv .

В целом за прошлый год в результате несчастных случаев на работе пострадали 1849 человек, в том числе 184 человека получили тяжелые травмы. Больше всего пострадавших было в Риге - 850. В Земгале пострадали 328 человек, в Видземе - 262, в Курземе - 211, в Латгале - 198.

Чаще всего травмы на работе получали работники обрабатывающей промышленности - 556 человек, в том числе 190 несчастных случаев произошло на деревообрабатывающих предприятиях.

В таких отраслях, как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, в результате несчастных случаев пострадали 238 человек, в отрасли транспорта и хранения - 230, в строительстве - 148. 64% из пострадавших на работе были мужчины.

Из 38 погибших 35 были мужчины, а 184 мужчин получили на работе тяжелые травмы.

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