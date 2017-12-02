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В ходе многочасовых поисков добровольцам поисковой организации Bezvests.lv удалось поднять из воды тело погибшего 26 ноября рыбака. Напомним, с просьбой помочь найти тело и извлечь его из воды к поисковикам обратилась семья погибшего.

Поиски утонувшего в озере Дуньэзерс в Кададаге Адажского края рыбака - 41-летнего Максима - около 20 добровольцев поисковой общественной организации Bezvests.lv начали сегодня, 2 декабря, в 10 утра, и завершились в 4 часа дня, на седьмом часу поисков. Тело утонувшего Максима было найдено и поднято из воды добровольцами Bezvests.lv, которым активно помогали друзья и родственники погибшего.

26 ноября в озере вместе с Максимом утонул еще один рыбак - 55-летний Юрий, его тело спасателям удалось найти через три дня. Максима нашли только через неделю - добровольцы bezvests.lv.

"Благодарим всех, кто отозвался на призыв помочь в поисках и обеспечил волонтеров моторными лодками и другим необходимым снаряжением. Люди приехали в свой выходной, чтобы помочь семье, попавшей в беду. Профессиональные водолазы, к сожалению, не отозвались, и волонтеры поисковой организации искали человека своими силами", - сказано в сообщении Bezvests.lv.

В поисках участвовали кинологи Bezvests.lv - Гунтис Скроделис и Лайла Скроделе - руководитель кинологической службы Bezvests.lv с собакой Юлэ, кинологи Алина Белявска и Святослав Климов с собакой Валли), они прошли вдоль берегов озера и проехали на лодке. И Юлэ, и Валли, обученные поискам человека под водой по методике "коридор запаха" просигналили неподалеку от места, где впоследствии было найдено тело.

Сигнал, поданный собаками, проверили с помощью акустического оборудования разных фирм - предоставленного добровольцем Bezvests.lv Андреем Чернявским, и другими специалистами.

На сонаре акустической камеры, и на экране эхолота одной из лодок почти одновременно показались очертания человека. Далее в точку, где тело рыбака силами добровольцев было зафиксировано, погрузился на дно (на глубину около 2 с половиной метров) доброволец Bezvests.lv - сертифицированный водолаз Виталий.

Несмотря на очень плохую видимость в озере, ему удалось зафиксировать под водой тело утонувшего и поднять его на поверхность. Далее другие волонтеры (всего в поисках участвовали 4 лодки) помогли доставить тело рыбака на берег и передать родным.

Благодарим за участие в поисках человека руководителя Bezvests.lv Александра Фаминского Aleksandr Faminski, водолаза Виталия (Квас), добровольцев Ольгу Ушакову Ольга Ушакова, Викторию Мельникову Алексе Евна, Валдиса Скултыньша Valdis Skultiņš, Антона Шишко Anton Shishko, Евгения Корсунь Евгений Корсунь, Олега Белякова Олег Сергеевич (Oleg Beljakov), Владислава Антонюка, а также наших помощников Олега Павлова, Дмитрия Костина, друга пострадавшего - Мариса, владельца лодки Дмитрия и других.

Поисковики выражают самые глубокие соболезнования родным и близким погибшего.