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Рейс авиакомпании Airbaltic из Мюнхена на Ригу отменен, из-за чего десятки пассажиров сейчас находятся в терминале мюнхенского аэропорта. Предположительно причиной отмены рейса стал сбой бортового компьютера, об этом Mixnews рассказала одна из пассажиров, журналист Диана Чучкова.

"Рейс из Мюнхена в Ригу сначала задержали, нас всех посадили в салон. Капитан сказал, что возникли некие технические проблемы и он попытается их устранить самостоятельно. Через 10 минут он сказал, что проблемы оказались намного сложнее. Вероятно произошел сбой бортового компьютера. Нас всех доставили обратно в терминал и, спустя некоторое время, нам пришли сообщения от Airbaltic, в которых было написано, что рейс отменен. Нас тут приблизительно 40 человек. Сейчас мы ждем информацию от Airbaltic, скорее всего нас посадят на следующий рейс", - объяснила она.

Недавно поступила информация, что пассажиров отправят в Ригу следующим рейсом в 18:45.

Напомним, в столичном аэропорту Объединенных Арабских Эмиратов в субботу был отменен рейс на Ригу авиакомпании аirBaltic, из-за чего десятки пассажиров, включая жителей Латвии, Эстонии, Великобритании и Германии застряли в Абу-Даби.

Фото: flickr.com