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Сильный химический запах стал причиной беспокойства жителей центра Риги. "Похоже на запах газа с примесью хлорки", - сказал порталу Mixnews.lv житель улицы Валдемара Александр.

"Дышать тяжело. Неприятный химический запах — по ощущениям что-то среднее между тем, как пахнет газ и хлорка. Горло не дерет, но глаза щиплет. Приятного мало", - рассказал Александр.

По его словам, он связался c Государственной пожарно-спасательной службой, где сообщили, что источник неприятного запаха находится в районе Болдерая.

Кроме того, в редакцию портала Mixnews поступило сообщение от жительницы, которая в районе Земитанского моста почувствовала запах газа.

Как пояснили порталу Mixnews в газовой компании Latvijas Gāze, на телефон аварийной службы сегодня поступило много звонков встревоженных жителей, но никакой утечки газа в столице не зафиксировано.

"Утечки газа нет, возможно на Куньзинсале идет перевалка химического груза и ветер несет этот запах в город", - пояснили в аварийной службе.

Местным жителям посоветовали закрыть окна, чтобы неприятный запах не просочился в жилище, и набраться терпения, пока ветер не развеет примеси в воздухе.