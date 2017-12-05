Происшествия |

Вечерм 1 декабря в дежурную часть Земгальского управления Рижской муниципальной полиции (РМП) обратился мальчик, который сообщил полицейским, что его мать агрессивно относится к нему и его маленькой сестричке. Чтобы проверить обстоятельства, на место жительства подростка был отправлен экипаж.

Прибыв по указанному адресу, мальчик пригласил полицейских в квартиру. Его мать, находившаяся дома, заявила, что сын рассердился, потому что она забрала у него планшет.

Женщина объяснила, что 13-летний мальчик смотрел в интернете эротические фильмы, что и стало причиной того, что ей пришлось отобрать планшет.

В присутствии полиции женщина отчитывала сына за интерес к интимным вопросам, говоря ему, что он еще слишком мал. Подросток, со слезами на глазах рассказал, что все так и было, как говорит мать, но в полицию он обратился потому, что она регулярно кричит на маленькую сестру и он видел, как она ее била.

Сначала женщина утверждала, что это всего лишь месть сына за планшет, однако позже призналась, что ударила двухлетнюю дочь по лицу.

Причиной этих действий было то, что дочь слишком близко подошла к печи.

Между тем, один из полицейский посетил соседей, которые подтвердили, что крики женщины и плач ребенка часто слышатся из квартиры.

Мальчик объяснил, что хочет остаться в семье, но беспокоится за сестру. Во время приезда полиции девочка крепко спала в кроватке. На место прибыли медики, которые не обнаружили на теле девочки видимых телесных повреждений.

Однако с учетом предоставленной мальчиком информации, медики рекомендовали отправить девочку в больницу для более широкого обследования.

Во время разговора ничто не свидетельствовало о том, что женщина употребляла алкоголь.

В квартире был порядок, а в холодильнике хранилось питание для детей. Вместе с девочкой в больницу поехали и мать с мальчиком. С женщиной провели профилактическую беседу о методах воспитания детей. Материалы дела переданы Государственной полиции, Рижскому сиротскому суду, а также отделу профилактики детских правонарушений РМП.

Источник: riga.lv; фото facebook.com/RigasPP