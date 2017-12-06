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В российском аэропорту Шереметьево самолет Airbaltic выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщил источник РИА-новости в экстренных службах. ВПП сейчас закрыта. На борту находились 52 пассажира. Все они штатно покинули судно.

"Выкатился за пределы ВПП самолёт AirBaltic. Одна ВПП заблокирована. В течение двух часов, влоть до 18:00, будет работать только одна ВПП", — заявил источник ТАСС.

Подробности инцидента уточняются.

Служба информации радио Baltkom связалась с Министерством сообщения, где сообщили, что об инциденте с самолетом airBaltic не извещены. В свою очередь в авиакомпанию послан запрос с просьбой прокомментировать ЧП.

Спустя некоторое время от airBaltic был получен ответ, который авиакомпания разместила также в соцсети Twitter.

"airBaltic подтверждает, что сегодня, 6 декабря, из-за сильных порывов ветра и скользкой полосы для маневрирования рейс BT428 из Риги в Москву на Boeing 737-500 соскользнул со взлено-посадочной полосы после приземления в международном аэропорту Шереметьево", - сказано в сообщении национального авиаперевозчика.

Как указали в airBaltic все находившиеся на борту пассажиры были доставлены в терминал аэропорта и около 13:45 самолет был отбускирован на стоянку, чтобы провести дополнительные проверки.

"Ни один пассажир не пострадал. Самолет также не поврежден. airBaltic приносит извинения за доставленные неудобства. Более подробная информация будет предоставлена после всестороннего изучения ситуации", - сказано в сообщении.

airBaltic apstiprina, ka šodien, 6. decembrī, spēcīgu vēja brāzmu un slidena manevrēšanas ceļa dēļ reiss BT428 no Rīgas uz Maskavu ar lidmašīnu Boeing 737-500 saslīdēja uz manevrēšanas ceļa pēc nosēšanās Šeremetjevas starptautiskajā lidostā. Vairāk: pic.twitter.com/x6N9wUOgfV — airBaltic (@airBaltic) 6 декабря 2017 г.

По данным онлайн-табло аэропорта, самолет AirBaltic, выполнявший рейс из Риги, совершил посадку в Шереметьево в 15:13 мск, пишет meduza.io.

Как рассказал «Интерфаксу» источник в экстренных службах, после прилета из Риги самолет AirBaltic при выруливании «не удержался в створе и выкатился передней стойкой шасси на 5 метров за пределы ВПП».

В Москве и Подмосковье, как сообщается днем 6 декабря, идет сильный снег.

О ЧП сообщают пользователи соцсети Twitter. Один из пассажиров Сергей Самойлов кратко написал в Instagram, что самолет "проскользил мимо рулежной дорожки". Сейчас они ждут буксир. Пассажир по просьбе журналистов выставил в соцсети видео с места ЧП.

A post shared by Сергей Самойлов (@03_sergey) on Dec 6, 2017 at 4:24am PST

Проскользили мимо рулежной дорожки. Ждем буксир. #шереметьево A post shared by Сергей Самойлов (@03_sergey) on Dec 6, 2017 at 4:20am PST

По просьбе тв выкладываю видео A post shared by Сергей Самойлов (@03_sergey) on Dec 6, 2017 at 5:41am PST

A post shared by Сергей Самойлов (@03_sergey) on Dec 6, 2017 at 5:57am PST

Фото и видео: Сергей Самойлов/instagram.com/03_sergey/

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